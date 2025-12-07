x
07 декабря 2025
Израиль

Штормовая погода: в Израиле ожидается дождливая неделя

Погода
Дожди
Шторм
время публикации: 07 декабря 2025 г., 06:40 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 06:46
Штормовая погода: в Израиле ожидается дождливая неделя
Chaim Goldberg/Flash90

Метеослужба Израиля уточнила прогноз на неделю. Температура будет близкой к среднесезонной. В воскресенье-вторник незначительные осадки. Дожди усилятся в конце недели. Шторм на побережье Средиземного моря.

Сегодня, в воскресенье 7 декабря, температура понизится до среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди, преимущественно в северной части побережья Средиземного моря.

В понедельник, 8 декабря, температура существенно не изменится. Ожидаются дожди, преимущественно слабые, почти на всей территории страны. В Негеве значительные осадки.

Во вторник, 9 декабря, ожидаются сильные дожди на юге, включая Эйлат. На севере – без осадков. В центре страны временами слабые дожди.

В среду-субботу, 10-13 декабря, похолодает, ожидаются сильные дожди, временами с грозами, на всей территории страны. Высока вероятность затоплений.

Сегодня на побережье Средиземного моря сильный южный или юго-западный ветер, шторм – высота волн может быть более 2,5 метров. Точного прогноза по шторму на последующие дни нет, предварительно – штормовая погода на побережье.

На фоне понижения температуры и осадков на этой неделе на вершине горы Хермон может вновь выпасть снег. Пока нет прогноза по образованию устойчивого снежного покрова. По ночам температура на горе Хермон может понижаться до 2-3 градусов.

Израиль
