Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 7 декабря, температура понизится до среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди, преимущественно в северной части побережья Средиземного моря. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 9-17 градусов, в Тель-Авиве – 16-21, в Хайфе – 15-20, в Эйлате – 16-23, в Беэр-Шеве – 10-19, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-20, в Ариэле – 12-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-22, на Голанских высотах – 10-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 150-260 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В понедельник-вторник – облачно, слабые дожди. В среду дожди усилятся. В четверг-субботу – похолодание, дожди с грозами.