В Негеве в ходе семейной ссоры убит молодой мужчина

В ночь на 7 декабря из района Сегев-Шалом в Негеве в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве был доставлен мужчина примерно 20 лет с ножевыми ранениями в критическом состоянии. Врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Судя по сообщению полиции, молодой мужчина был убит в ходе семейной ссоры между двоюродными братьями и сестрами.

Арестованы двое подозреваемых.