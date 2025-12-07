В Негеве в ходе семейной ссоры убит молодой мужчина
время публикации: 07 декабря 2025 г., 03:22 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 05:26
В ночь на 7 декабря из района Сегев-Шалом в Негеве в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве был доставлен мужчина примерно 20 лет с ножевыми ранениями в критическом состоянии. Врачи были вынуждены констатировать его смерть.
Судя по сообщению полиции, молодой мужчина был убит в ходе семейной ссоры между двоюродными братьями и сестрами.
Арестованы двое подозреваемых.