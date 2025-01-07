Движение за чистоту власти обвиняет Исраэля Каца в сокрытии информации о призыве "харедим"

Движение за чистоту власти обратилось к юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре с просьбой распорядиться о начале уголовного расследования против министра обороны Исраэля Каца.

По утверждению представителей вышеназванной организации, Кац пытается скрыть от БАГАЦа накануне решающего обсуждения важную информацию о том, что ЦАХАЛ может принять всех подлежащих призыву ультрарелигиозных молодых людей уже в 2026 году.

В Движении за чистоту власти утверждают, что речь идет о попытке воспрепятствовать правосудию, что является уголовным преступлениям, угрожающим безопасности государства и наносящим ущерб резервистам в угоду политическим интересам.