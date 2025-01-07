Певец, популярный у выходцев из Грузии, задержан по подозрению в подделке денег

Во время обыска в доме известного певца Шаби Корена полицейские обнаружили полтора миллиона фальшивых долларов и оборудование для подделки денег.

О задержании жителя Ашдода сообщил телеканал "Кан-11", отметив, что речь идет о певце, пользующемся большой популярностью у выходцев из Грузии.

Представитель полиции, просивший продлить 57-летний подозреваемый 7 января был доставлен

Суд продлил срок содержания под стражей 57-летнего подозреваемого до 12 января. Представитель следствия в ходе судебного заседания сообщил, что по этому делу ожидаются дополнительные аресты.