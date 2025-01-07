x
07 января 2025
|
последняя новость: 22:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2025
|
07 января 2025
|
последняя новость: 22:21
07 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Певец, популярный у выходцев из Грузии, задержан по подозрению в подделке денег

время публикации: 07 января 2025 г., 21:28 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 21:34
Певец, популярный у выходцев из Грузии, задержан по подозрению в подделке денег
AP Photo/Patrick Semansky

Во время обыска в доме известного певца Шаби Корена полицейские обнаружили полтора миллиона фальшивых долларов и оборудование для подделки денег.

О задержании жителя Ашдода сообщил телеканал "Кан-11", отметив, что речь идет о певце, пользующемся большой популярностью у выходцев из Грузии.

Представитель полиции, просивший продлить 57-летний подозреваемый 7 января был доставлен

Суд продлил срок содержания под стражей 57-летнего подозреваемого до 12 января. Представитель следствия в ходе судебного заседания сообщил, что по этому делу ожидаются дополнительные аресты.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 января 2025

Названо имя популярного певца, подозреваемого в изнасиловании
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 02 января 2025

Мэрии нескольких городов объявили бойкот Эяля Голана после обвинений в сексуальном насилии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 января 2025

СМИ: известный певец задержан по подозрению в сексуальном преступлении