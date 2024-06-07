В субботу вечером в Тель-Авиве пройдет акция протеста: список перекрываемых улиц

Полиция разрешила проведение очередной акции протеста с призывом к немедленному заключению сделки с ХАМАСом по освобождению заложников и против правительства. Демонстрация запланирована на вечер субботы, 8 июня, на перекрестке Каплан в Тель-Авиве. Для обеспечения безопасности протестующих и соблюдения свободы передвижения транспорта будут перекрыты некоторые улицы.

Полиция заранее обратилась к участникам акции с призывом вести себя ответственно, не нарушать общественный порядок, не перекрывать улицы, не разжигать костры и не совершать других нарушающих закон поступков.

В субботу в 17:30 для движения транспорта будут перекрыты следующие улицы:

– улица Каплан на участке от Ибн Гвироль до Менахем Бегин будет перекрыта в обоих направлениях.

– перекресток Каплан – Менахем Бегин будет перекрыт в направлении с севера на юг.

– улица Ласков будет перекрыта от Карлибах до Каплан в северном направлении.

– улица Хефтман будет перекрыта от Шпринцак до Ласков в западном направлении.

– улица Леонардо да Винчи будет перекрыта от Хефтман до Каплан в северном направлении.

– улица Дубнов будет перекрыта от Шауль а-Мелех до Каплан в южном направлении.

– улица Даниэль Фриш будет перекрыта от Ибн Гвироль до Дубнов в восточном направлении.

– будет перекрыт подъем на развязку А-Шалом с севера на юг.

– Шауль а-Мелех будет перекрыта от Менахем Бегин до улицы Вейцман в обоих направлениях.

В течение вечера по мере необходимости могут быть перекрыты следующие улицы:

– Жаботински (Рамат-Ган) перекроют от Абба Гилель до Парашат Драхим в южном направлении.

– Жаботински (Рамат-Ган) перекроют от Зисман в восточном направлении.

– Арвей-Нахаль (Рамат-Ган), угол Ариэля Шарона перекроют в направлении Парашат Драхим.

Водителям следует выполнять указания сотрудников полиции и использовать альтернативные маршруты. Изменения дорожного движения будут доступны в онлайн-режиме в приложении WAZE.