Спорт

Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" разгромила "Боруссию"

Футбол
время публикации: 07 марта 2026 г., 09:27 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 09:27
Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" разгромила "Боруссию"
AP Photo/Matthias Schrader

В стартовом матче двадцать пятого тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Боруссию" (Менхенгладбах) 4:1.

Несмотря на заверения фанатов "дер Клуба", что именно "жеребцы" - "настоящая "Боруссия"", команда из Менхенгладбаха уже давно не конкурент "Баварии", что данный матч подтвердил.

"Бавария" играла без Гарри Кейна.

В первом тайме Луис Диас забил сам и ассистировал Лаймеру 2:0.

На 55-й минуте "Боруссия" осталась в меньшинстве. Рокко Рейц удален. Назначенный за это нарушение пенальти реализовал Мусиала 3:0.

На 79-й минуте отличился Джексон 4:0.

На 89-й минуте гол престижа забил 17-летний Ваэль Мохья.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
