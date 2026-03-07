Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" разгромила "Боруссию"
В стартовом матче двадцать пятого тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Боруссию" (Менхенгладбах) 4:1.
Несмотря на заверения фанатов "дер Клуба", что именно "жеребцы" - "настоящая "Боруссия"", команда из Менхенгладбаха уже давно не конкурент "Баварии", что данный матч подтвердил.
"Бавария" играла без Гарри Кейна.
В первом тайме Луис Диас забил сам и ассистировал Лаймеру 2:0.
На 55-й минуте "Боруссия" осталась в меньшинстве. Рокко Рейц удален. Назначенный за это нарушение пенальти реализовал Мусиала 3:0.
На 79-й минуте отличился Джексон 4:0.
На 89-й минуте гол престижа забил 17-летний Ваэль Мохья.
