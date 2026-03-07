x
Проиранские хакеры взломали интернет-структуру показа госрекламы в Израиле

время публикации: 07 марта 2026 г., 10:20 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 10:35
Проиранские хакеры взломали интернет-структуру показа госрекламы в Израиле

В ночь на 7 марта неизвестными хакерами были были взломаны внешние рекламные скрипты, которые отображаются на сайтах, где шла кампания государственной рекламной службы Израиля.

Вместо рекламы стали показываться обращения на иврите от имени властей Ирана: "Исламская Республика Иран ищет партнера по разведматериалам в Израиле" и т.д.

Технические службы Newsru.co.il оперативно остановили показы и связались с государственным бюро по рекламе. Рано утром 7 марта нам подтвердили факт взлома и остановки кампании.

