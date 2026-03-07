У неандертальцев была предвзятость в выборе партнеров для спаривания

Десятки тысяч лет назад современные люди продвигались на север и столкнулись там со своими древними родственниками – неандертальцами. Между двумя видами происходили контакты, и иногда они вступали в смешанные союзы. Новые генетические данные показали заметный перекос в этих связях: чаще всего речь шла о союзе мужчин-неандертальцев и женщин современного человека.

По мнению ученых, именно такая модель скрещивания может объяснять, почему следы неандертальской ДНК почти не встречаются в человеческой Х-хромосоме. "Предки современных людей сформировались в Африке, тогда как предки неандертальцев развивались и приспосабливались к условиям Евразии", – объяснила Сара Тишкофф, профессор генетики и биологии Университета Пенсильвании и руководитель исследования. Однако, по ее словам, это разделение не было окончательным. На протяжении сотен тысяч лет группы людей перемещались на территории, где жили неандертальцы, а затем возвращались обратно. Во время таких встреч происходили смешанные союзы, и стороны обменивались участками ДНК. В результате у современных людей неафриканского происхождения обычно сохраняется несколько процентов неандертальского генетического наследия, тогда как у африканских популяций эта доля, как правило, ниже.

Тишкофф отмечает, что трудно определить, сколько раз происходили такие контакты, но, по её мнению, они случались чаще, чем предполагалось ранее. При этом неандертальская ДНК в геноме современного человека распределена неравномерно. Особенно это заметно на Х-хромосоме, где есть участки почти без следов неандертальского происхождения – так называемые "неандертальские пустыни".

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, предложило другое объяснение этого явления. Ученые проанализировали ДНК современного человека, обнаруженную у трех неандертальцев – алтайского, чагырского и виндийского, – и сопоставили ее с генетическими данными популяций субсахарской Африки, не имеющих неандертальского наследия. Если бы между видами существовала биологическая несовместимость, следы ДНК современного человека также отсутствовали бы на Х-хромосомах неандертальцев. Однако результаты показали обратное: в их Х-хромосомах оказалось на 62% больше человеческой ДНК, чем в остальных хромосомах. Это фактически зеркально отражает картину распределения неандертальской ДНК у современных людей.

Так как у женщин две Х-хромосомы, а у мужчин – только одна, то важно, кто именно был отцом, а кто матерью. Если чаще происходили союзы между мужчинами-неандертальцами и женщинами современного человека, то в человеческой популяции сохранялось меньше неандертальских Х-хромосом, тогда как в популяции неандертальцев, наоборот, накапливалось больше человеческих Х-хромосом.