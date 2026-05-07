07 мая 2026
последняя новость: 12:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
07 мая 2026
07 мая 2026
последняя новость: 12:21
07 мая 2026
Израиль

ЦАХАЛ: за последние недели в Ливане ликвидированы сотни террористов "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 мая 2026 г., 11:32 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 12:10
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что с начала действия договоренностей о прекращении огня (17 апреля) в Южном Ливане были ликвидированы более 220 террористов и командиров "Хизбаллы", представлявших угрозу израильским силам и гражданам Израиля.

По данным армейской пресс-службы, только за последнюю неделю были уничтожены более 85 боевиков "Хизбаллы".

Помимо ликвидированного 6 мая в Бейруте командира подразделения "Радуан" Ахмада Галеба Балута, ЦАХАЛ назвал еще двух убитых высокопоставленных боевиков: Мухаммада Али Бази, в последние годы командовавшего разведкой подразделения "Наср", и Хусейна Хасана Румани, отвечавшего за ПВО "Хизбаллы".

В армии заявили, что эти командиры занимались подготовкой и осуществлением террористических атак против ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Кроме того, с начала недели ЦАХАЛ атаковал более 180 военных объектов "Хизбаллы" в Южном Ливане, включая командные пункты, склады вооружений и заряженные пусковые установки, готовые к применению.

