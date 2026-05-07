Местные выборы в Великобритании: будущее Стармера под вопросом

В Англии, Шотландии и Уэльсе проходят 7 мая выборы в местные органы власти, которые, согласно прогнозам, станут серьезным испытанием для правящей Лейбористской партии и для возглавляющего ее премьер-министра Кира Стармера.

В Шотландии и Уэльсе будут также избраны местные парламенты, принимающие решения о самоуправлении этих входящих в Соединенное королевство стран. В Англии выборы проходят в 136 местных советов, свои кандидатуры выставили около 5000 соискателей.

Результаты ожидаются 8 мая. Опросы предрекают лейбористам поражение, что может заставить Страмера уйти в отставку или столкнуться с "бунтом" в руководстве партии.

Примечательно, что выиграют от этого не консерваторы, а две партии, наращивающее свое влияние в Великобритании: это правопопулистская Reform UK, выступающая за ограничение миграции и против экономической политики правительства, а также "Зеленые".