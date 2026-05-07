x
07 мая 2026
|
последняя новость: 12:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 мая 2026
|
07 мая 2026
|
последняя новость: 12:21
07 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Суд обязал Нетаниягу представить историю болезни – включая сведения об онкологии

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 07 мая 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 11:14
Суд обязал Нетаниягу представить полную историю болезни – включая сведения об онкологии
Chaim Goldberg/Flash90

Мировой суд Рамлы обязал главу правительства Биньямина Нетаниягу передать ему последний вариант своего медицинского дела – включая сведения о том, когда у него был диагностирован рак предстательной железы.

Судья Менахем Мизрахи постановил, что медицинская история должна быть передана до 13 мая в запечатанном конверте, и ознакомиться с ней сможет только он сам. К ней необходимо присовокупить и медицинское заключение лечащего врача главы правительства – доктора Цви Берковича.

Постановление вынесено в рамках рассмотрения иска Нетаниягу о клевете против Бена Каспита, Ури Мисгава и Гонена Бен-Ицхака, которые опубликовали сведения о состоянии здоровья премьер-министра.

После ознакомления с документами судья вынесет решение, будут ли привлечены в качестве свидетелей по делу доктор Беркович и директор Института онкологии медицинского центра "Адасса" профессор Аарон Поповцер.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 апреля 2026

Нетаниягу сообщил, что ему удалили раковую опухоль: "Слава Богу, я здоров"