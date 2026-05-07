Суд обязал Нетаниягу представить историю болезни – включая сведения об онкологии

Мировой суд Рамлы обязал главу правительства Биньямина Нетаниягу передать ему последний вариант своего медицинского дела – включая сведения о том, когда у него был диагностирован рак предстательной железы.

Судья Менахем Мизрахи постановил, что медицинская история должна быть передана до 13 мая в запечатанном конверте, и ознакомиться с ней сможет только он сам. К ней необходимо присовокупить и медицинское заключение лечащего врача главы правительства – доктора Цви Берковича.

Постановление вынесено в рамках рассмотрения иска Нетаниягу о клевете против Бена Каспита, Ури Мисгава и Гонена Бен-Ицхака, которые опубликовали сведения о состоянии здоровья премьер-министра.

После ознакомления с документами судья вынесет решение, будут ли привлечены в качестве свидетелей по делу доктор Беркович и директор Института онкологии медицинского центра "Адасса" профессор Аарон Поповцер.