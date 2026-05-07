ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Бейруте командира "Радуана". Видео

ЦАХАЛ сообщил, что 6 мая в результате точечного удара в районе Дахия в Бейруте был ликвидирован Ахмад Галеб Балут, командир "Радуана" – наиболее боеспособного подразделения "Хизбаллы".

По данным армейской пресс-службы, на протяжении многих лет Балут занимал ряд должностей в "Радуане", в том числе был командиром операционного штаба, отвечал за готовность к боевым действиям против ЦАХАЛа и Израиля, а в ходе войны и особенно в последнее время направлял боевиков "Радуана" и командовал десятками террористических атак против израильских сил в Южном Ливане, включая пуски противотанковых ракет и подрывы взрывных устройств.

В ЦАХАЛе также заявили, что Балут был одним из разработчиков плана "захвата Галилеи", который это "Радуан" планировал на протяжении многих лет.

Армейская пресс-служба подчеркнула, что "Радуан" действует при финансировании и под руководством иранского режима.

ЦАХАЛ сообщил, что с начала действия договоренностей о прекращении огня (17 апреля) в Южном Ливане были ликвидированы более 220 террористов и командиров "Хизбаллы", представлявших угрозу израильским силам и гражданам Израиля. По данным армейской пресс-службы, только за последнюю неделю были уничтожены более 85 боевиков "Хизбаллы". Помимо ликвидированного 6 мая в Бейруте командира подразделения "Радуан" Ахмада Галеба Балута, ЦАХАЛ назвал еще двух убитых высокопоставленных боевиков: Мухаммада Али Бази, в последние годы командовавшего разведкой подразделения "Наср", и Хусейна Хасана Румани, отвечавшего за ПВО "Хизбаллы". В армии заявили, что эти командиры занимались подготовкой и осуществлением террористических атак против ЦАХАЛа и граждан Израиля. Кроме того, с начала недели ЦАХАЛ атаковал более 180 военных объектов "Хизбаллы" в Южном Ливане, включая командные пункты, склады вооружений и заряженные пусковые установки, готовые к применению.