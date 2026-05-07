x
07 мая 2026
|
последняя новость: 12:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 мая 2026
|
07 мая 2026
|
последняя новость: 12:21
07 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Бейруте командира "Радуана". Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 мая 2026 г., 11:17 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 12:11
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Бейруте командира "Радуана". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа
На месте ликвидации в Бейруте командира "Радуана"
AP Photo/Hussein Malla

ЦАХАЛ сообщил, что 6 мая в результате точечного удара в районе Дахия в Бейруте был ликвидирован Ахмад Галеб Балут, командир "Радуана" – наиболее боеспособного подразделения "Хизбаллы".

По данным армейской пресс-службы, на протяжении многих лет Балут занимал ряд должностей в "Радуане", в том числе был командиром операционного штаба, отвечал за готовность к боевым действиям против ЦАХАЛа и Израиля, а в ходе войны и особенно в последнее время направлял боевиков "Радуана" и командовал десятками террористических атак против израильских сил в Южном Ливане, включая пуски противотанковых ракет и подрывы взрывных устройств.

В ЦАХАЛе также заявили, что Балут был одним из разработчиков плана "захвата Галилеи", который это "Радуан" планировал на протяжении многих лет.

Армейская пресс-служба подчеркнула, что "Радуан" действует при финансировании и под руководством иранского режима.

ЦАХАЛ сообщил, что с начала действия договоренностей о прекращении огня (17 апреля) в Южном Ливане были ликвидированы более 220 террористов и командиров "Хизбаллы", представлявших угрозу израильским силам и гражданам Израиля. По данным армейской пресс-службы, только за последнюю неделю были уничтожены более 85 боевиков "Хизбаллы". Помимо ликвидированного 6 мая в Бейруте командира подразделения "Радуан" Ахмада Галеба Балута, ЦАХАЛ назвал еще двух убитых высокопоставленных боевиков: Мухаммада Али Бази, в последние годы командовавшего разведкой подразделения "Наср", и Хусейна Хасана Румани, отвечавшего за ПВО "Хизбаллы". В армии заявили, что эти командиры занимались подготовкой и осуществлением террористических атак против ЦАХАЛа и граждан Израиля. Кроме того, с начала недели ЦАХАЛ атаковал более 180 военных объектов "Хизбаллы" в Южном Ливане, включая командные пункты, склады вооружений и заряженные пусковые установки, готовые к применению.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2026

944-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2026

ЦАХАЛ: на юге Ливана были атакованы более 15 объектов "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2026

ЦАХАЛ сообщил о четырех раненых военнослужащих в результате атаки БПЛА на юге Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 мая 2026

ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Бейруте. Цель - командир подразделения "Радуан"