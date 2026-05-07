последняя новость: 12:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Подано обвинение против израильтянина, напавшего на монахиню в Иерусалиме

Расследование
Прокуратура
Иерусалим
время публикации: 07 мая 2026 г., 12:21 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 12:34
Подано обвинение против израильтянина, напавшего на монахиню в Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля

Прокуратура подала в мировой суд Иерусалима обвинительное заключение против 36-летнего Йоны Шрайбера из Пдуэля, обвиняемого в нападении на христианскую монахиню возле гробницы царя Давида в Иерусалиме.

По версии прокуратуры, Шрайбер увидел женщину в монашеском облачении и решил напасть на нее именно из-за ее религиозной принадлежности: он подбежал к ней, сильно толкнул, сбив с ног, а затем, когда она лежала на земле, ударил ее ногой. Мужчина, пытавшийся остановить нападение, также был избит кулаками и ногами.

В результате нападения у монахини были зафиксированы кровоподтек на лице и ушибы ноги.

Шрайберу инкриминируется нападение с причинением реального вреда здоровью по мотиву враждебности к религиозной группе. Прокуратура просит оставить его под стражей до окончания судебного процесса.

Израиль
