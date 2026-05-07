ЦАХАЛ атаковал ракетчиков "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на 7 мая боевик "Хизбаллы" выпустил ракеты по израильским военным, действующим на юге Ливана, никто не пострадал.

По данным армейской пресс-службы, после запуска террорист попытался спрятать пусковую установку в гражданском здании в районе Джуайи. ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию и ликвидировали боевика.

После удара были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие в здании боеприпасов.

В другом инциденте в последние часы "Хизбалла" выпустила несколько ракет по силам ЦАХАЛа в Южном Ливане, пострадавших нет. Через несколько минут израильские ВВС атаковали пусковую установку, из которой велся огонь.