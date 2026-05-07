x
07 мая 2026
|
последняя новость: 15:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 мая 2026
|
07 мая 2026
|
последняя новость: 15:27
07 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ атаковал ракетчиков "Хизбаллы". Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 07 мая 2026 г., 14:33 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 14:38
ЦАХАЛ атаковал ракетчиков "Хизбаллы"
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на 7 мая боевик "Хизбаллы" выпустил ракеты по израильским военным, действующим на юге Ливана, никто не пострадал.

По данным армейской пресс-службы, после запуска террорист попытался спрятать пусковую установку в гражданском здании в районе Джуайи. ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию и ликвидировали боевика.

После удара были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие в здании боеприпасов.

В другом инциденте в последние часы "Хизбалла" выпустила несколько ракет по силам ЦАХАЛа в Южном Ливане, пострадавших нет. Через несколько минут израильские ВВС атаковали пусковую установку, из которой велся огонь.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2026

944-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии