ЦАХАЛ атаковал ракетчиков "Хизбаллы". Видео
время публикации: 07 мая 2026 г., 14:33 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 14:38
ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на 7 мая боевик "Хизбаллы" выпустил ракеты по израильским военным, действующим на юге Ливана, никто не пострадал.
По данным армейской пресс-службы, после запуска террорист попытался спрятать пусковую установку в гражданском здании в районе Джуайи. ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию и ликвидировали боевика.
После удара были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие в здании боеприпасов.
В другом инциденте в последние часы "Хизбалла" выпустила несколько ракет по силам ЦАХАЛа в Южном Ливане, пострадавших нет. Через несколько минут израильские ВВС атаковали пусковую установку, из которой велся огонь.