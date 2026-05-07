07 мая 2026
последняя новость: 14:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В Китае вынесен смертный приговор двум министрам обороны

Суд
Коррупция
Китай
время публикации: 07 мая 2026 г., 13:54 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 14:05
Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу
AP Photo/Andy Wong; AP Photo/Vincent Thian

В Китае военный трибунал приговорил к смертной казни двух бывших министров обороны КНР – Вэя Фэнхэ и Ли Шанфу. Они были признаны виновными в коррупции. Приведение приговора в исполнение отложено на два года.

Вэй Фэнхэ был министром обороны в 2018-2023 годах, а Ли Шанфу стал его преемником, но занимал пост всего несколько месяцев. В сентябре 2023 года упоминания о нем исчезли из китайских СМИ, что дало основания к распространению слухов о его аресте. Слухи подтвердились.

Смертная казнь с отложенным приговором в большинстве случаев заменяется пожизненным заключением. Однако вердикт – еще одно проявление чистки в верхних эшелонах власти, которую проводит председатель КНР Си Цзиньпин.

В начале января стало известно о начале расследования против двух высокопоставленных военных, переживших предыдущие чистки командования Народно-освободительной армии Китая. Они подозреваются в серьезных нарушениях закона и воинской дисциплины.

Один и них – генерал Чжан Юся, член политбюро коммунистической партии и заместитель председателя Центрального военного совета – высшего органа военно-политического руководства НОАК. Второй – начальник штаба ЦВС генерал Лю Чжэньли.

