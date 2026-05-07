С корабля, на котором произошла вспышка хантанавируса, эвакуированы еще три человека

Круизный корабль MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, повлекшая смерть трех человек, проведя несколько дней у берегов Кабо-Верде, направился к Канарским островам, которые являются территорией Испании.

С судна было эвакуировано еще трое инфицированных: 65-летний гражданин Германии, чья спутница скончалась от заболевания 2 мая, 56-летний британский отставной полицейский и голландский член экипажа в возрасте 41 года.

Хантавирусы переносятся грызунами и передаются человеку при контакте с их мочой, пометом или слюной, а также при вдыхании зараженной пыли. Однако отмечается, что по меньшей мере в одном из происшедших на борту случаев заражение произошло от человека к человеку.

На борту судна остается 146 человек, среди них граждане 23 государств. Власти Канарских островов выступают против прибытия лайнера, несмотря на выданное правительством Испании разрешение. Они опасаются вспышки инфекции.