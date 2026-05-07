Минздрав Израиля: случаев заражения хантавирусом в стране за последние дни не зафиксировано

Минздрав Израиля сообщил, что в последние дни в стране не было диагностировано случаев заражения хантавирусом.

В ведомстве уточнили, что в декабре 2025 года был зарегистрирован пациент, вернувшийся из Европы и заразившийся хантавирусом, передающимся человеку от грызунов.

Этот случай не связан с нынешней вспышкой на судне Hondius, где речь идет об андском штамме хантавируса, способном передаваться от человека к человеку.