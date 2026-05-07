Минздрав Израиля: случаев заражения хантавирусом в стране за последние дни не зафиксировано
время публикации: 07 мая 2026 г., 15:05 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 15:05
Минздрав Израиля сообщил, что в последние дни в стране не было диагностировано случаев заражения хантавирусом.
В ведомстве уточнили, что в декабре 2025 года был зарегистрирован пациент, вернувшийся из Европы и заразившийся хантавирусом, передающимся человеку от грызунов.
Этот случай не связан с нынешней вспышкой на судне Hondius, где речь идет об андском штамме хантавируса, способном передаваться от человека к человеку.