Израиль разворачивает в Кении первую в мире мобильную климатическую лабораторию

Институт Вейцмана запустил в Кении первую в мире мобильную климатическую лабораторию, чтобы восполнить острую нехватку наземных климатических данных по Африке.

Установка размещена в округе Мачакос на базе Международного института исследований животноводства в Капити. Лаборатория под управлением Института Вейцмана работает уже два месяца и оснащена более чем 30 научными приборами, измеряющими углеродный обмен, солнечную радиацию, водопотребление и динамику растительного покрова.

Главное преимущество лаборатории – ее мобильность: она позволяет собирать данные в самых разных экосистемах, что критически важно для калибровки глобальных климатических моделей, которые сейчас опираются преимущественно на спутниковые наблюдения без достаточной наземной верификации.

Один из ведущих ученых проекта, Эяль Ротенберг, подчеркнул, что существующие модели страдают от нехватки полевых измерений. Посол Израиля в Кении Гидеон Бехар заявил, что лаборатория поможет властям "принимать более взвешенные политические решения, основанные на реальной и точной науке".

Генеральный директор Международного института исследований животноводства в Капити Аполлинер Джикенг отметил практическое значение проекта: "Мы живем в обществе, где для принятия решений нужны данные. Давление климатического кризиса требует точности. Эта установка позволяет нам получать доказательную базу для устойчивого производства продовольствия и управления окружающей средой".

Проект рассчитан минимум на три года. После Капити лаборатория переедет к высочайшей вершине страны горе Кения, затем – в Танзанию и ЮАР. Исследователи рассчитывают сформировать континентальную базу климатических данных и заложить фундамент для расширения научной инфраструктуры по всей Африке.