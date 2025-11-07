Шторм в военпрокуратуре, попытки реанимации закона о призыве и сомнения Нетаниягу. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

В коридорах Кнессета было непривычно тихо на этой неделе. И тишина эта была очевидным контрастом с бурями, сотрясавшими политическую и околополитическую системы Израиля. Скандал в военной прокуратуре, подозрения в коррупции в "Гистадруте", каждый из этих процессов в состоянии изменить направление движения политической системы. Однако все эти партии пока еще в дебюте, и политические игроки внимательно следят за развитием событий.

Главным игроком, разумеется, остается премьер-министр Биньямин Нетаниягу. На уходящей неделе появилась информация о том, что он якобы намерен воспользоваться благоприятной ситуацией, возникшей в связи с подозрениями в отношении главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми, и инициировать досрочные выборы. Но, судя по последним шагам – интенсивным попыткам провести закон о призыве и публикациям о возобновлении переговоров с Саудовской Аравией – Нетаниягу взял курс на стабилизацию правительства и продолжение каденции. Все, разумеется, может измениться.

В оппозиции, как ни странно, ведут аналогичный маневр. Скандалы в юридических структурах дают им возможность обвинить коалицию в действиях, направленных против "власти закона", а также разумеется в подстрекательстве. Это обвинение, с точки зрения, интересов оппозиции, звучит как нельзя лучше в неделю, когда исполнялись 30 лет со дня убийства Ицхака Рабина.

Продвижение закона о призыве также открывает оппозиции возможности для атак и нападок на коалицию. Юридические темы и закон о призыве все активнее вытесняют влияние войны на политическую систему.

Военная прокуратура и коалиция: карта интересов

Если бы мы жили в нормальной стране и в нормальную эпоху, скандал в военной прокуратуре был бы тяжелым, но все же точечным скандалом вокруг согрешившего чиновника в одной из властных структур. Главный военный прокурор, попав под огонь критики, организовала – одна или в компании с группой подчиненных – утечку видеоматериала (подлинного или "подработанного"), а затем, когда публикация вызвала шквал критики , организовала спектакль под названием "проверка источника утечки", после чего передала ложный отчет и ложные выводы проверки юридическому советнику правительства и в БАГАЦ. Грандиозный скандал, уголовное дело, которое должно закончиться обвинительным заключением, судом и тщательной проверкой норм, царящих в военной прокуратуре.

В наших же реалиях дело моментально превратилось в еще один акт противостояния между коалицией и юридическим советником правительства. Нет смысла еще раз перечислять всю историю конфликта между нынешним правительством и Гали Баарав-Миарой. Скажем только, что в коалиции есть две группы противников юридического советника правительства. Это так называемый "бибистский" круг, иными словами те, кто готовы использовать любой повод для того, чтобы продвигать требование о прекращении суда над премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Напомним, что Баарав-Миара является главой государственного обвинения и, соответственно, исчадием ада в глазах "бибистов". Вторая группа противников юрсоветника – это те, кто принципиально против ее активного (чрезмерно активного, по их мнению) вмешательства в решения законодательной и исполнительной властей.

Юридический советник является профессиональным начальником военного прокурора. До сих пор нет ни одной улики, указывающей на то, что она знала что-либо об утечке видео или о фабрикации расследования. Но попытка Гали Баарав-Миары продолжать контролировать ход расследования в то время, как она напрямую связана с главным фигурантом дела, дает политикам основания для недоверия по отношению к ней. Исчезновение мобильного телефона Ифат Томер-Йерушалми вкупе с тем, что полиция считает инсценировкой самоубийства, также наводит на мысль о том, что главная подозреваемая пытается что-то скрыть или что-то о ком-то утаить. Что именно? Хочется надеяться, что узнаем.

Оппозиция единым фронтом встала на защиту прокуратур – причем не только гражданской, но и военной. Депутаты от оппозиции и их сторонники, в том числе в различных, весьма влиятельных СМИ, всю неделю напоминали о том, что обвинений с солдат из "Сде-Тейман" никто не снимал, а также обвиняли коалицию в подстрекательстве в адрес правоохранительных органов. В оппозиции менее всего хотели бы, чтобы фокус общественного внимания оставался на действиях прокуратуры. Именно поэтому представители оппозиции отказались участвовать в заседании комиссии Кнессета по законодательству, обсуждавшей эту историю.

Некоторые советники премьер-министра действительно предлагали ему объявить о досрочных выборах, чтобы на волне критики в адрес прокуратур, вернуть своих сторонников, покинувших "Ликуд" в период борьбы вокруг юридической реформы. Однако, судя по всему, Нетаниягу решил, что время еще не пришло. Есть те, кто считают, что, с точки зрения Нетаниягу, в этих условиях шанс провести законопроект, останавливающий судебный процесс, воспользовавшись общественной атмосферой, гораздо выше, чем победить на выборах. И тем не менее, происходящее в голове премьера известно только ему, поэтому возможны самые неожиданные повороты.

Стоит отметить, что коррупционный скандал в "Гистадруте" вызвал гораздо меньший резонанс в политической системе. Это связано, в первую очередь, с тем, что политики, в частности некоторые министры от правящей партии, могут оказаться в роли свидетелей по коррупционному делу.

Закон о призыве: попытки убедить харедим

На фоне политико-юридических драм и скандалов активизируются попытки утвердить закон о призыве. Или, по крайней мере, продемонстрировать такие попытки.

Несколько раз комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне должна была собраться для продвижения законопроекта на основе принципов, разработанных новым главой комиссии Боазом Бисмутом. Несколько раз заседания комиссии отменялись, однако сейчас, судя по тому, что звучит в Кнессете, Нетаниягу настроен более чем серьезно. Он понял, что коалиционная ситуация не оставляет ему выбора: без очевидного и незамедлительного прогресса в том, что касается продвижения законопроекта, ультраортодоксов в коалицию не вернуть. А без этого коалиция функционировать не сумеет. Ситуация, при которой надо снова и снова отзывать законопроекты с повестки дня, не позволяет нормально работать коалиции.

С другой стороны, и это не менее важно, нынешний вариант законопроекта вряд ли когда-нибудь превратится в работающий закон. И дело даже не в том, что он будет заблокирован БАГАЦем. Законопроект вызывает очень серьезное недовольство в коалиции. Депутат Кнессета Шарен Аскель ("Ямин Мамлахти") сказала мне в эфире "Кан РЭКА", что есть не менее семи депутатов от коалиции, которые проголосуют против законопроекта. Один из них – депутат Юлий Эдельштейн. Судя по всему, остальные упомянутые (Аскель отказалась называть имена), также входят во фракцию "Ликуд". Добавьте к этому кризис в отношениях с "Ционут Датит" из-за неутверждения налоговых льгот для резервистов и кризис с "Оцма Иегудит" из-за неутверждения закона о смертной казни. Этих угроз достаточно, чтобы проведение законопроекта стало сомнительным.

Нетаниягу все еще пытается выиграть время. В его окружении надеются, что активных шагов в сторону утверждения законопроекта о призыве будет достаточно, чтобы ШАС и "Яадут а-Тора" согласились вернуться в коалицию. В ультраортодоксальных кругах продолжают высказывать сомнения в том, что утверждение законопроекта возможно.

Дальнейшее коалиционное будущее зависит сейчас от судьбы закона о призыве. Если он будет утвержден даже с ожидаемым блокированием Верховным судом, Нетаниягу получит кислород для своей коалиции до середины марта, когда по плану министра финансов Бецалеля Смотрича должен быть утвержден проект государственного бюджета. Нетаниягу не теряет надежды к тому моменту подписать одно, а может и не одно мирное соглашение, с чем и пойти на выборы. Публикация о намерении Казахстана присоединиться к "соглашениям Авраама" – лишь первый шаг.

Однако, если закон о призыве утвержден не будет, запланированный премьер-министром график изменится, и выборы могут быть объявлены уже в ближайшее время. В оппозиции, равно как и в коалиции, уже готовятся.

Оппозиция: переговоры и законопроекты

На этой неделе Кнессет во второй раз отклонил законопроект "не призываются – не голосуют", представленный партией НДИ. Вряд ли кто-то ожидал, что законопроект будет утвержден, однако этот законопроект в большой степени определяет расстановку среди оппозиционных партий. НДИ и "Еш Атид" занимают наиболее радикальную позицию по отношению к непризыву харедим. И уже сейчас неясно, как эти партии будут приходить к общему знаменателю с остальными составляющими нынешней оппозиции, если и когда им доведется вместе формировать правительство.

На втором краю оппозиционной шкалы расположился Бени Ганц. Его заявления последней недели выбивались из оппозиционного хора. Сначала Ганц заявил, что поддерживает предложение изъять из рук юридического советника правительства контроль за расследованием дела о военной прокуратуре, а затем заявил, что выступает за проведение согласованной юридической реформы.

На данный момент, согласованная юридическая реформа звучит как оксюморон, однако Ганц продолжает продвигать свою линию в сторону "правительства соглашений".

На исходе шаббата должна состояться встреча глав оппозиционных сионистских партий. Помимо прочего будет обсуждаться вопрос о формировании совместной платформы будущего правительства, если оппозиции удастся его сформировать.

Одновременно главный претендент на пост премьер-министра от оппозиционного блока Нафтали Беннет продолжает формировать свою партию. Согласно опубликованной информации, Беннет привлек к формированию партии бывшего министра просвещения Шая Пирона, а также бывшего главу комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Цви Хаузера.