В Нес-Ционе тяжело травмирован молодой мужчина, ехавший на электровелосипеде

Около полуночи в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове был доставлен мужчина примерно 20 лет в бессознательном состоянии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что молодой мужчина ехал на электровелосипеде и врезался в припаркованный автомобиль на улице Шауль а-Мелех в Нес-Ционе, получив тяжелые травмы в области головы и живота.

Состояние пострадавшего остается тяжелым.