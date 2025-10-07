x
07 октября 2025
07 октября 2025
07 октября 2025
последняя новость: 04:04
07 октября 2025
Израиль

В Нес-Ционе тяжело травмирован молодой мужчина, ехавший на электровелосипеде

Мада
время публикации: 07 октября 2025 г., 00:23 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 05:17
В Нес-Ционе тяжело травмирован молодой мужчина, ехавший на электровелосипеде
Пресс-служба МАДА

Около полуночи в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове был доставлен мужчина примерно 20 лет в бессознательном состоянии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что молодой мужчина ехал на электровелосипеде и врезался в припаркованный автомобиль на улице Шауль а-Мелех в Нес-Ционе, получив тяжелые травмы в области головы и живота.

Состояние пострадавшего остается тяжелым.

