Машина столкнулась с трактором и перевернулась на шоссе номер 6

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на шоссе 6 между Эйн-Тут и развязкой Ирон. Автомобиль перевернулся и столкнулся с работавшим на дороге трактором.

В результате аварии пострадали четыре человека: мужчина и женщина в возрасте около 50 лет, находившиеся в машине, и двое мужчин из трактора.

Мужчина из автомобиля находится в тяжелом состоянии, он получил тяжелую травму конечностей. Женщина получила черепно-мозговую травму, ее состояние средней степени тяжести.

Из трактора были эвакуированы двое легкораненых.