08 августа 2025
последняя новость: 00:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
08 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Машина столкнулась с трактором и перевернулась на шоссе номер 6

время публикации: 08 августа 2025 г., 00:17 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 00:32
Машина столкнулась с трактором и перевернулась на шоссе номер 6
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии на шоссе 6 между Эйн-Тут и развязкой Ирон. Автомобиль перевернулся и столкнулся с работавшим на дороге трактором.

В результате аварии пострадали четыре человека: мужчина и женщина в возрасте около 50 лет, находившиеся в машине, и двое мужчин из трактора.

Мужчина из автомобиля находится в тяжелом состоянии, он получил тяжелую травму конечностей. Женщина получила черепно-мозговую травму, ее состояние средней степени тяжести.

Из трактора были эвакуированы двое легкораненых.

