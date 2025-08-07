Полиция применила средства для разгона демонстраций в Тель-Авиве, есть задержанные. Видео

Несколько сотен человек приняли участие в акции протеста против планируемого расширения военной операции в секторе Газы, состоявшейся в четверг в Тель-Авиве. Участники акции перегораживали ключевые трассы, вследствие чего полиция объявила акцию незаконной.

Сообщается, что несколько участников акции протеста нападали на сотрудников полиции, отказывались освободить дорогу, поджигали костры и шины на проезжей части и распыляли в сторону полицейских слезоточивый газ.

Полиция применила водометы для разгона демонстрации, девять человек были арестованы.

В полиции подчеркивают, что свобода протеста и выражения мнения – святое право в Израиле, однако это не распространяется на блокирование дорог, разжигание костров, ущерб свободе передвижения транспорта и нападение на полицейских.