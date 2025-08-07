x
07 августа 2025
|
последняя новость: 00:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 00:20
08 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция применила средства для разгона демонстраций в Тель-Авиве, есть задержанные. Видео

Полиция
Тель-Авив
Акции протеста
время публикации: 07 августа 2025 г., 23:53 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 23:59
Полиция применила средства для разгона демонстраций в Тель-Авиве, есть задержанные. Видео
Erik Marmor/Flash90

Несколько сотен человек приняли участие в акции протеста против планируемого расширения военной операции в секторе Газы, состоявшейся в четверг в Тель-Авиве. Участники акции перегораживали ключевые трассы, вследствие чего полиция объявила акцию незаконной.

Сообщается, что несколько участников акции протеста нападали на сотрудников полиции, отказывались освободить дорогу, поджигали костры и шины на проезжей части и распыляли в сторону полицейских слезоточивый газ.

Полиция применила водометы для разгона демонстрации, девять человек были арестованы.

В полиции подчеркивают, что свобода протеста и выражения мнения – святое право в Израиле, однако это не распространяется на блокирование дорог, разжигание костров, ущерб свободе передвижения транспорта и нападение на полицейских.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 августа 2025

Акции протеста в Иерусалиме и Тель-Авиве: против призыва, против войны, против минобороны
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 августа 2025

Бойцы с ПТСР устроили акцию протеста возле Кирии в Тель-Авиве и перекрыли Аялон
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 августа 2025

Акция протеста против призыва "харедим": демонстранты забрасывают полицию камнями