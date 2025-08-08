Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 8 августа, будет очень жарко: температура повысится и будет выше среднесезонной, прежде всего во внутренних и горных районах. На побережье душно и влажно. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-37 градусов, в Тель-Авиве – 27-30, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 27-41, в Беэр-Шеве – 23-34, в Мицпе-Рамоне – 19-34, на побережье Мертвого моря – 26-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 27-30, в Ариэле – 23-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-40, на Голанских высотах – 22-40.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 60-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В субботу будет очень жарко, особенно на юге и востоке страны. Очень жаркая погода, особенно во внутренних, восточных и горных районах сохранится в течение следующей недели.