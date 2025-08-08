Военно-политический кабинет одобрил план Нетаниягу по Газе

Комиссия министров по вопросам национальной безопасности (военно-политический кабинет) одобрила предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу о разгроме ХАМАСа, сообщает канцелярия главы правительства.

ЦАХАЛ подготовится к установлению контроля над городом Газа, одновременно обеспечивая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.

Кабинет большинством голосов принял пять принципов завершения войны:

1. Разоружение ХАМАСа.

2. Возвращение всех заложников – и живых, и погибших.

3. Демилитаризация сектора Газы.

4. Израильский контроль безопасности в секторе Газы.

5. Формирование альтернативного гражданского управления, не связанного ни с ХАМАСом, ни с Палестинской администрацией.

"Подавляющее большинство министров сочло, что альтернативный план, представленный кабинету, не обеспечит ни разгром ХАМАСа, ни возвращение заложников", – отмечается в сообщении канцелярия главы правительства Израиля.

Как сообщалось ранее, в ходе заседания "узкого" кабинета министров по политике и безопасности глава генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир представил политическому руководству две альтернативные возможности расширения военной операции в секторе Газы: полное завоевание всей территории сектора или же окружение сектора с регулярными точечными рейдами – война на истощение ХАМАСа. Замир надеялся убедить главу правительства – принять более умеренный план войны на истощение ХАМАСа. Замир подчеркивал, что у военных нет возможности гарантировать безопасность заложников в случае военных действий в зоне, где террористы удерживают похищенных израильтян. Кроме того, израильские военнослужащие, как резервисты, так и срочники, вымотаны после почти двух лет тяжелейших военных действий, оборудование нуждается в обслуживании и обновлении.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу настаивал на том, что все предпринятые до сих пор усилия не привели к освобождению заложников, поэтому необходимо идти на другие шаги. Оккупации сектора Газы требовали и наиболее жестко настроенные министры – Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич.

Параллельно с обсуждением захвата сектора Газы посредники оказывают давление на ХАМАС, требуя возвращения за стол переговоров и проявления максимальной гибкости, поскольку "окно возможностей" скоро закроется.