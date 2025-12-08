Охранники Гиват-Зеэва подозреваются в содействии незаконному трудоустройству нелегалов из ПА

В ночь на 8 декабря поступило сообщение о задержании семерых сотрудников частной охранной компании, обслуживающей поселение Гиват-Зеэв под Иерусалимом, которые подозреваются в содействии незаконному ввозу и трудоустройству жителей Палестинской автономии, не имеющих разрешения на пребывание в Израиле.

Как сообщила полиция, задержания были произведены еще на прошлой неделе, однако только сейчас с дела снят судебный запрет на публикацию деталей расследования.

По данным следствия, охранники, воспользовавшись своим доступом к системе безопасности и полномочиями на охранных постах и блокпостах, позволяли нелегальным жителям ПА проезжать в Гиват-Зеэв и за его пределы. В обмен, как подозревают в полиции, они получали денежное вознаграждение.

Расследование началось после официального обращения местного совета Гиват-Зеэв в полицию. В ходе продолжительной скрытой проверки были собраны материалы, позволившие провести одновременные задержания подозреваемых по нескольким адресам.