Начало грибного сезона в Израиле. Присылайте ваши фотографии

В Израиле начался грибной сезон. Грибы собирают в лесистых районах севера и центра страны с конца ноября, после нескольких дождей.

Многие публикуют фотоотчеты на своих страницах в социальных сетях, в редакцию NEWSru.co.il начали приходить письма с фотографиями "грибной охоты". Читатели вновь спешат поделиться своими впечатлениями от сбора грибов в Израиле в нынешнем сезоне.

Грибы Израиля

Главный гриб лесов Израиля – масленок, вернее три вида маслят: масленок неокольцованный (Suillus collinitus), масленок средиземноморский (Suillus mediterraneensis) и масленок зернистый (Suillus granulatus). От маслят средней полосы их отличает отсутствие пленчатого кольца под шляпкой. Эти грибы растут на песчано-каменистой почве в сосновых лесах, любят прятаться среди травы и опавших игл. Как правило, маслята появляются группами – поэтому грибнику, обнаружившему один масленок, следует, не спеша, оглядеться вокруг. Израильские маслята имеют немного сладковатый вкус. Их можно замариновать, приготовить из них жаркое, суп или соус.

Помимо маслят, в лесах Израиля можно встретить болетусы, моховики, шампиньоны, рядовки, грузди, подгруздки, сыроежки, рыжики, волнушки, дождевики и другие виды.

Специалисты отмечают, что в ближневосточных лесах попадаются также несъедобные и ядовитые грибы. Поэтому любителям тихой лесной охоты рекомендуется брать только знакомые, заведомо съедобные грибы.

Подробнее можно почитать на специализированном сайте "Грибы в Израиле" или в Facebook-группах "Грибы в Израиле" и "Грибы в Израиле – Спроси специалиста".