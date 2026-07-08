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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 8 июля: небольшой спад жары, местами моросящий дождь

Погода
Дожди
время публикации: 08 июля 2026 г., 05:33 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 05:39
Прогноз погоды в Израиле на 8 июля: небольшой спад жары, местами моросящий дождь
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 8 июля, температура немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможен моросящий дождь в утренние и ночные часы на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 18-27 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 26-38, в Беэр-Шеве – 21-31, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-30, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-34, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн 100-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг-пятницу – температура без существенных изменений, переменная облачность. В субботу-вторник температура немного повысится.

Израиль
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