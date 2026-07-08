x
08 июля 2026
|
последняя новость: 07:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июля 2026
|
08 июля 2026
|
последняя новость: 07:33
08 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На КПП "Рахель" ранен и задержан террорист, угрожавший пограничникам ножом

Иудея и Самария
МАГАВ
время публикации: 08 июля 2026 г., 06:33 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 06:37
На КПП "Рахель" ранен и задержан террорист, угрожавший пограничникам ножом
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы пограничной службы нейтрализовали и задержали вооруженного ножом террориста, который ночью прибыл к КПП "Рахель" со стороны Бейт-Лехема и попытался проникнуть на территорию Израиля.

После того как террорист понял, что пройти через КПП ему не удастся, он начал бросать камни в находившихся на месте сотрудников сил безопасности. К КПП были направлены бойцы погранслужбы. Террорист вытащил нож и стал угрожать им. В ответ был открыт огонь по ногам.

Террорист был ранен и задержан для дальнейшего допроса силами безопасности. Пострадавших среди израильтян нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июля 2026

1006-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии