На КПП "Рахель" ранен и задержан террорист, угрожавший пограничникам ножом

Бойцы пограничной службы нейтрализовали и задержали вооруженного ножом террориста, который ночью прибыл к КПП "Рахель" со стороны Бейт-Лехема и попытался проникнуть на территорию Израиля.

После того как террорист понял, что пройти через КПП ему не удастся, он начал бросать камни в находившихся на месте сотрудников сил безопасности. К КПП были направлены бойцы погранслужбы. Террорист вытащил нож и стал угрожать им. В ответ был открыт огонь по ногам.

Террорист был ранен и задержан для дальнейшего допроса силами безопасности. Пострадавших среди израильтян нет.