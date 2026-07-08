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Ближний Восток

КСИР: в Бахрейне и Кувейте атакованы "85 военных объектов США"

Война с Ираном
КСИР
время публикации: 08 июля 2026 г., 06:55 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 06:59
КСИР: в Бахрейне и Кувейте атакованы "85 военных объектов США"
AP Photo/Vahid Salemi

Иранский "Корпус стражей исламской революции" заявил, что в ответ на "американскую агрессию" в Бахрейне и Кувейте были атакованы "85 военных объектов США".

Что это за объекты и какой ущерб им нанесен, в заявлении КСИР не сказано.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в ночь на 8 июля был завершен раунд ударов по объектам в Иране. По данным CENTCOM, с применением высокоточного оружия были поражены более 80 целей в районе Ормузского пролива и вокруг него. Удары были нанесены в ответ на недавние атаки Ирана на три коммерческих судна в проливе.

Ближний Восток
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