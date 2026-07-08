США нанесли удары по более чем 80 целям в Иране после атак КСИР на суда в Ормузском проливе

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в ночь на 8 июля был завершен раунд ударов по объектам в Иране. По данным CENTCOM, с применением высокоточного оружия были поражены более 80 целей в районе Ормузского пролива и вокруг него. Удары были нанесены в ответ на недавние атаки Ирана на три коммерческих судна в проливе.

Согласно заявлению американского командования, среди пораженных целей были системы ПВО, пункты командования и управления, береговые радиолокационные станции, средства запуска противокорабельных ракет, а также более 60 малых катеров "Корпуса стражей исламской революции".

Американские источники сообщили Reuters и AP, что США атаковали иранские системы ПВО, береговые системы наблюдения, ракеты класса "земля-воздух", противокорабельные крылатые ракеты, площадки запуска БПЛА и портовые объекты.

На данный момент непонятно, последует ли продолжение. Одни источники говорят о завершении операции, которая длилась несколько часов. Однако другой источник заявил CNN: "Это наказание, и оно не закончится скоро".

Иранские СМИ сообщили, что в результате ударов по коммерческому причалу в городе Сирик на юге страны были ранены несколько человек. Также сообщалось об атаках в Бендер-Аббасе, на острове Кешм и в деревне Зиярат. Среди пораженных объектов, как утверждают власти Ирана, были "рыбацкий причал, гражданские суда и коммуникационная башня". В Бендер-Аббасе загорелись "несколько рыбацких лодок".

Иранское телевидение сообщило о взрывах на острове Кешм, а также о нескольких взрывах на острове Харг в Персидском заливе. Позже иранское ТВ заявило, что обстановка в Бендер-Аббасе и на Кешме "вернулась к норме", однако в Сирике продолжали раздаваться взрывы.

Президент США Дональд Трамп одобрил план ударов по Ирану и отдал приказ о его выполнении, находясь на саммите NATO в Турции, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника. По оценке Axios, эти удары были самыми масштабными за последние 10 дней.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, находившийся в Ираке в связи с продолжающимися похоронами бывшего верховного лидера Али Хаменеи, прервал визит и вернулся в Иран.

Тегеран обвинил США в "нарушении меморандума о взаимопонимании".

Штаб "Хатам аль-Анбия", чрезвычайное командование Ирана, обвинил США в "откровенной агрессии" и пригрозил "сокрушительным ответом". В Тегеране заявили, что не позволят США вмешиваться в управление Ормузским проливом, и подчеркнули, что "единственный безопасный маршрут" для торговых судов и нефтяных танкеров будет определяться Ираном.

Рано утром 8 июля в Бахрейне были слышны сигналы тревоги. По всей видимости, иранский КСИР попытался атаковать цели в Бахрейне в ответ на американские удары по целям в Иране.

Командование армии Кувейта уведомило о ракетно-дроновой атаке со стороны Ирана. Силы ПВО отражают атаку. Сведений о причиненном ущербе пока не поступало.

Иранские СМИ заявляют, что КСИР сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Бендер-Аббасом. США это не подтверждают.

Спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Галибаф, комментируя американские удары, возвращение санкций против нефтяного сектора Ирана и ситуацию в Ормузском проливе, написал в сети X: "Эпоха запугивания и шантажа закончилась. Это ни к чему не приведет. Мы не отступим". Галибаф также упомянул "продолжающуюся сионистскую агрессию в Ливане".