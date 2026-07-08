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Спорт

Швейцарцы победили сборную Колумбии в серии пенальти

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 08 июля 2026 г., 01:56 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 01:56
Швейцарцы победили сборную Колумбии в серии пенальти
AP Photo/Abbie Parr
Швейцарцы победили сборную Колумбии в серии пенальти
AP Photo/Gregory Bull

В Ванкувере в последнем матче 1/8 финала встречались сборные Швейцарии и Колумбии. Основное и дополнительное время завершилось 0:0.

В серии послематчевых пенальти победили швейцарцы 4:3.

Первый опасный момент был создан на 21-й минуте. Кобель парировал мяч после обводящего удара Лермы.

Швейцарцы ответили опасным выпадом на 30-й минуте. Варгас отбил мяч после удара Ридера. Добить никто не успел.

Примерно равный первый тайм. Колумбийцы действовали чуть поострее.

На 48-й минуте едва не забили швейцарцы. Джибриль Соу пробил из центра штрафной. Чуть выше "девятки". На 53-й минуте Ридер опасно исполнил штрафной. Немного неточно.

На 63-й минуте опасный момент создали колумбийцы. Суарес неточно пробил метров с 16.

На второй минуте компенсированного времени мог забить Ндой, но не попал в ворота.

На 99-й минуте могли забить колумбийцы. Кинтеро навесил. Ошиблись центральные защитники. Лукуми наносит удар. Мяч попадает в перекладину. Через 2 минуты Кампас пробил в ближний угол. Кобель парировал.

На 116-й минуте после грубейшей ошибки обороны швейцарцев Кампос мог забить, но пробил выше.

В послематчевых пенальти у колумбийцев не забили Дэвинсон Санчес (Галатасарай) (перекладина) и Кучо Эрнандес (Бетис, Севилья) (Кобель парировал). У швейцарцев - Мануэль Аканджи (Интер, Милан) (выше).

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