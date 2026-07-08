Завершено строительство газопровода, позволяющего увеличить поставки в Египет

Государственная компания НАТГАЗ сообщила о получении разрешения на эксплуатацию нового газопровода Ашдод-Ашкелон, который должен позволить увеличить экспорт газа в Египет на 2 млрд кубометров в год.

Ветка протяженностью 46 километров, которая должна расширить "бутылочное горлышко" внутриизраильской газотранспортной сети в месте подключения к экспортному маршруту, должна была быть построена еще весной 2023 года.

Однако операционные задержки, а затем начавшаяся на юге Израиля война остановили работы до лета 2025 года, а затем еще дважды останавливались из-за ракетных обстрелов из Ирана.

Новая труба – часть серии проектов, которые должны увеличить темп экспорта газа из Израиля в Египет и Иорданию с нынешних примерно 13 млрд куб. м в год до примерно 25 млрд куб. м к концу 2028 года.