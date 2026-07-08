В заливе Эйлата обнаружена редкая кубомедуза

Управление природы и парков Израиля сообщило об обнаружении в Красном море, в водах залива Эйлата, нескольких особей кубомедузы вида Alatina grandis – редких "гостей" для этого региона.

В ведомстве подчеркивают, что речь идет не о нашествии медуз, а о единичных особях, и причин отказываться от купания нет, однако отдыхающим рекомендуется проявлять осторожность.

Идентификация медузы была проведена доктором Цафриром Копликом и профессором Тамар Гиа-Хаим на основании анализа ДНК и характерных морфологических признаков, включая квадратную форму купола и строение щупалец. По словам доктора Асафа Звулони, эколога залива Эйлата в Управлении природы и парков, вероятность встретить такую медузу в море крайне мала.

Кубомедузы известны благодаря ряду особо опасных видов, в том числе австралийской "морской осе" (Chironex fleckeri). Однако обнаруженный в Эйлате вид к ним не относится. Его ожог может быть болезненным и потенциально опасным, но яд не сопоставим по силе с ядом смертельно опасных австралийских видов.

В Управлении природы и парков отмечают, что морские животные могут менять ареал обитания из-за климатических изменений, а также изменений течений и ветров. Появление Alatina grandis в заливе Эйлата может быть связано с этими факторами, но на данном этапе речь идет о точечном событии.

Одна из найденных медуз была передана в исследовательскую лабораторию для дальнейших проверок и точного научного определения.

Управление природы и парков напоминает: при встрече с медузой или другим потенциально опасным морским животным следует держаться на расстоянии, не прикасаться к нему, предупредить других купающихся. О встреченных редких видах можно сообщать в Управление природы и парков по телефону *3639.