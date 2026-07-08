x
08 июля 2026
|
последняя новость: 09:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июля 2026
|
08 июля 2026
|
последняя новость: 09:03
08 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Суд обязал "Битуах Леуми" учитывать чаевые при расчете размера пособия

Судебные решения
время публикации: 08 июля 2026 г., 07:57 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 08:14
Суд обязал "Битуах Леуми" учитывать чаевые при расчете размера пособия
Photo by Edi Israel/Flash90

Беэр-Шевский окружной суд по трудовым спорам удовлетворил иск девушки, получившей травму во время поездки на работу в зал торжеств, где она работала барменшей, и обязал Ведомство национального страхования учесть чаевые, которые она получала наличными, при расчете размера временного пособия по потере трудоспособности.

Исходя из зарплатной ведомости девушки, ей была установлено пособие в размере 2300 шекелей в месяц. Девушка настаивала, что ее реальный доход был существенно выше, поскольку она получала за смену чаевые на сумму около 300 шекелей наличными.

В суде другие бармены и работодатель подтвердили ее версию о получении чаевых, и суд постановил, что тот факт, что они не учитывались в зарплатной ведомости, не означает, что они не являются частью дохода при расчете прав.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 мая 2026

Сеть "Гольф" разрешила продавцам просить чаевые у покупателей
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 30 октября 2025

Почему мы даем чаевые, и почему они постоянно растут
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 мая 2025

Налоговое управление не будет взимать НДС с чаевых