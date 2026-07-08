Суд обязал "Битуах Леуми" учитывать чаевые при расчете размера пособия

Беэр-Шевский окружной суд по трудовым спорам удовлетворил иск девушки, получившей травму во время поездки на работу в зал торжеств, где она работала барменшей, и обязал Ведомство национального страхования учесть чаевые, которые она получала наличными, при расчете размера временного пособия по потере трудоспособности.

Исходя из зарплатной ведомости девушки, ей была установлено пособие в размере 2300 шекелей в месяц. Девушка настаивала, что ее реальный доход был существенно выше, поскольку она получала за смену чаевые на сумму около 300 шекелей наличными.

В суде другие бармены и работодатель подтвердили ее версию о получении чаевых, и суд постановил, что тот факт, что они не учитывались в зарплатной ведомости, не означает, что они не являются частью дохода при расчете прав.