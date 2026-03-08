Сотрудница магазина электроники прыгнула на капот машины вора, укравшего iPhone

Сотрудница магазина электроники в Кфар-Сабе бросилась в погоню за преступником, укравшим из магазина три аппарата iPhone 17: рискуя своей жизнью, она прыгнула на капот автомобиля, в котором пытался скрыться преступник и его сообщник.

По материалам следствия, двое преступников вошли в магазин мобильных телефонов и попросили показать им три аппарата iPhone 17. Осмотрев устройства, один из подозреваемых выбежал из магазина и сел за руль машины, а второй схватил телефоны и выбежал наружу. Сотрудница магазина начала их преследовать. Когда оба они сели в машину и попытались скрыться, она запрыгнула на капот, пытаясь их остановить.

Как сообщает "А-Йом", преступники прибавили скорость и начали вилять и резко тормозить, пытаясь сбросить женщину с капота машины. В какой-то момент автомобиль остановился, один из подозреваемых схватил продавщицу и столкнул ее с капота на проезжую часть.

После этого началась полицейская погоня, подозреваемые были задержаны. Против них было подано серьезное обвинительное заключение: Амир Тайэ из Тайбе и Мурад Тайэ из Тиры обвиняются в ограблении при отягчающих обстоятельствах и в создании угрозы жизни людей.

В обвинительном заключении указано, что Амир Тайэ вел машину, несмотря на лишение прав: за нарушение правил дорожного движения его права были аннулированы на 42 месяца.