Экономика

Цены на нефть растут: Brent торгуется выше 119 долларов за баррель

Нефть и газ
Цены
Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 04:49 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 04:58
Цены на нефть растут: Brent торговался выше 118 долларов за баррель
AP Photo/Hasan Jamali

Цена нефти Brent на фоне войны вокруг Ирана резко выросла и, по данным финансовых СМИ, в моменте поднималась выше 119 долларов за баррель.

Агентство Reuters сообщало о росте котировок выше максимума с июля 2022 года.

Резкий скачок цен связан с опасениями новых перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока, а также с угрозой дальнейших сбоев в судоходстве через Ормузский пролив. Участники рынка опасаются, что затяжная эскалация вокруг Ирана может привести к еще более серьезному сокращению экспорта из региона Персидского залива.

На этом фоне усиливаются опасения нового витка мировой инфляции и дальнейшего роста стоимости перевозок. Аналитики предупреждают, что в случае ухудшения ситуации нефть может надолго закрепиться на уровнях, превышающих психологическую отметку в 100 долларов за баррель.

