Fars: церемония присяги новому верховному лидеру Ирана пройдет 9 марта в Тегеране

Иранское агентство Fars, ассоциированное с "Корпусом стражей исламской революции", передает, что церемония присяги на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи пройдет 9 марта в Тегеране.

Причем Fars называет точное место и время проведения церемонии: площадь Энгеляб (в центре Тегерана), начиная с 15:00 (13:30 по Израилю).

Очевидно, тем самым КСИР подчеркивает, что не боится ударов со стороны Израиля и США.