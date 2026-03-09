x
09 марта 2026
|
последняя новость: 05:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Ближний Восток

Fars: церемония присяги новому верховному лидеру Ирана пройдет 9 марта в Тегеране

Иран
Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 04:30 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 04:37
Fars: церемония присяги новому верховному лидеру Ирана пройдет 9 марта в Тегеране
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское агентство Fars, ассоциированное с "Корпусом стражей исламской революции", передает, что церемония присяги на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи пройдет 9 марта в Тегеране.

Причем Fars называет точное место и время проведения церемонии: площадь Энгеляб (в центре Тегерана), начиная с 15:00 (13:30 по Израилю).

Очевидно, тем самым КСИР подчеркивает, что не боится ударов со стороны Израиля и США.

Ближний Восток
