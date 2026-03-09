Бахрейн: атака иранского БПЛА в Ситре, десятки пострадавших
По меньшей мере 32 человека получили ранения в результате атаки иранского беспилотника в районе острова Ситра в Бахрейне, сообщило государственное информационное агентство BNA.
Ранее в Бахрейне сообщали о повреждениях в жилом районе города Ситра, к югу от Манамы, после иранской атаки. В соцсетях распространялась неподтвержденная версия, что ущерб мог быть вызван неисправностью ракеты ПВО Patriot. Однако некоторые арабские и турецкие СМИ заявляли, что на город упала ракета комплекса Patriot.