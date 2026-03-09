Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 9 марта, температура немного повысится, но будет ниже среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 4-13 градусов, в Тель-Авиве – 7-17, в Хайфе – 9-17, в Эйлате – 10-21, в Беэр-Шеве – 5-18, на побережье Мертвого моря – 12-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 7-17, в Ариэле – 6-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 6-18, на Голанских высотах – 2-17.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник – малооблачно. В среду-субботу – дожди. В субботу-воскресенье ожидается заметное повышение температуры. В воскресенье малооблачно.