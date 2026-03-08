Во время ракетной тревоги в Кирьят-Моцкине пострадал мотоциклист

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 12:37 поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Кирьят-Моцкине возле перекрестка Моцарт, где мотоциклист во время сирены не справился с управлением и упал.

Оказав пострадавшему, мужчине в возрасте примерно 25 лет, неотложную помощь на месте происшествия, медики эвакуировали его в больницу РАМБАМ в тяжелом и нестабильном состоянии.