Во время ракетной тревоги в Кирьят-Моцкине пострадал мотоциклист
время публикации: 08 марта 2026 г., 13:08 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 13:08
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 12:37 поступило сообщение о ДТП, произошедшем в Кирьят-Моцкине возле перекрестка Моцарт, где мотоциклист во время сирены не справился с управлением и упал.
Оказав пострадавшему, мужчине в возрасте примерно 25 лет, неотложную помощь на месте происшествия, медики эвакуировали его в больницу РАМБАМ в тяжелом и нестабильном состоянии.