09 марта 2026
Пресса

Axios: правительство Ливана предложило начать прямые переговоры с Израилем о прекращении войны

США
Ливан
Израиль
время публикации: 09 марта 2026 г., 19:59 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 20:05
Axios: правительство Ливана предложило начать прямые переговоры с Израилем о прекращении войны
AP Photo/Bilal Hussein

По информации издания Axios, правительство Ливана обратилось к США с просьбой организовать прямые переговоры с Израилем о прекращении боевых действий и заключении соглашения.

Барак Равид в своей статье приводит слова своих источников, которые заявляют, что реакция США и Израиля на это предложение "была сдержанной и крайне скептической".

Он отмечает, что Вашингтон на этом этапе не заинтересован играть роль посредника, и Израиль полон решимости использовать момент для уничтожения "Хизбаллы".

В эфире израильского телеканала "Кешет-12" Барак Равид сообщил, что на прошлой неделе ливанское правительство обратилось к Тому Бараку, послу США в Турции, с просьбой выступить посредником на переговорах с Израилем. Бейрут предлагал немедленно начать прямые переговоры на министерском уровне на Кипре.

Пресса
