В разгар войны министр Май Голан улетела на три дня в Нью-Йорк

В разгар войны министр социального равноправия Май Голан улетела в Нью-Йорк для участия в конференции ООН, посвященной Международному женскому дню и положению женщин. В этой поездке ее сопровождают гендиректор министерства, заместитель гендиректора, советник и несколько охранников.

Одним из первых о поездке министра в США сообщил журналист газеты "Гаарец" Ури Мисгав. Министр и сопровождающие ее лица вылетели из Израиля в воскресенье, 8 марта, и, как ожидается, вернутся в четверг.

В канцелярии министра заявили, что в ходе этой поездки министр выступит на конференции, а также на Генеральной ассамблее ООН, и она будет осуществлять политическую разъяснительную работу в условиях чрезвычайного положения.

Израильские СМИ, в том числе телеканал "Кешет-12", отмечают, что делегация во главе с министром вылетела в США в то время, когда выезд из Израиля ограничен и разрешение выдают в основном для "гуманитарных случаев", например, для лечения за границей.