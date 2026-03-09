x
09 марта 2026
09 марта 2026
09 марта 2026
Израиль

В разгар войны министр Май Голан улетела на три дня в Нью-Йорк

ООН
Правительство
Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 19:14 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 19:21
В разгар войны министр Май Голан улетела на три дня в Нью-Йорк
Avshalom Sassoni/Flash90

В разгар войны министр социального равноправия Май Голан улетела в Нью-Йорк для участия в конференции ООН, посвященной Международному женскому дню и положению женщин. В этой поездке ее сопровождают гендиректор министерства, заместитель гендиректора, советник и несколько охранников.

Одним из первых о поездке министра в США сообщил журналист газеты "Гаарец" Ури Мисгав. Министр и сопровождающие ее лица вылетели из Израиля в воскресенье, 8 марта, и, как ожидается, вернутся в четверг.

В канцелярии министра заявили, что в ходе этой поездки министр выступит на конференции, а также на Генеральной ассамблее ООН, и она будет осуществлять политическую разъяснительную работу в условиях чрезвычайного положения.

Израильские СМИ, в том числе телеканал "Кешет-12", отмечают, что делегация во главе с министром вылетела в США в то время, когда выезд из Израиля ограничен и разрешение выдают в основном для "гуманитарных случаев", например, для лечения за границей.

