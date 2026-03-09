x
09 марта 2026
09 марта 2026
09 марта 2026
09 марта 2026
Ближний Восток

КСИР угрожает Израилю обстрелами ракетами с боевой частью весом более тонны

Иран
Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 19:38 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 19:43
КСИР угрожает Израилю обстрелами ракетами с боевой частью весом более тонны
AP Photo/ Sepahnews via AP

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей революции Маджид Мусави выступил с угрозами в адрес Израиля, заявив, что ближайшей ночью тактика обстрелов будет изменена.

По его словам, "эпоха легких ракет с кассетной боевой частью завершилась", и начиная с этой ночи в сторону Израиля будут запускаться ракеты, несущие не менее тонны взрывчатых веществ.

"Самые тяжелые ракеты в арсенале Корпуса стражей исламской революции сейчас нацелены в самое сердце Израиля", – заявил он.

Ближний Восток
