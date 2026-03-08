"Кан": в коалиции планируют быстрое утверждение бюджета

В коалиции взвешивают возможность утверждения в кратчайшие сроки проекта государственного бюджета на 2026 год.

Как сообщает "Кан", обсуждается возможность утверждения бюджета в течение нескольких дней с последующим досрочным объявлением парламентских каникул на месяц. Такая комбинация позволит Нетаниягу сохранить в своих руках полный контроль за вопросом о дате выборов в Кнессет 26 созыва.

По сообщению "Кан", планируется утвердить бюджет, который будет включать заметное увеличение ассигнований на оборону. Из закона о хозяйственном регулировании будет изъят ряд реформ.

ШАС и "Яадут а-Тора" дали понять, что поддержат бюджет в таком виде.