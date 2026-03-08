x
Израиль

СНБ рекомендовал израильтянам не посещать Армению, Грузию и Азербайджан

Азербайджан
Туризм
Террористы
Армения
Грузия
время публикации: 08 марта 2026 г., 20:19
Gili Yaari/Flash90
Yossi Aloni/FLASH90

В воскресенье, 8 марта, Совет национальной безопасности ужесточил рекомендации для израильтян, находящихся за рубежом или планирующих отпуск. В связи с угрозой терактов рекомендуется воздержаться от поездок в Армению, Грузию и Азербайджан.

После начала операции "Рычание льва" СНБ выпускал аналогичное предупреждение, касающееся поездок в Объединенные Арабские Эмираты из-за опасений терактов против израильтян. В заявлении СНБ говорилось: "Рекомендуется, чтобы израильтяне, проживающие в ОАЭ, по возможности вернулись в Израиль коммерческими рейсами. Совет национальной безопасности также рекомендует воздержаться от поездок в эту страну в настоящее время, следует также избегать транзита через ОАЭ".

Израильтянам, возвращающимся из-за границы через Египет и Иорданию, СНБ рекомендовал выбирать рейсы, которые приземляются только в Табе, Акабе и Аммане. Израильтянам не рекомендоваллсь задерживаться в Египте и Иордании, а сразу ехать к ближайшим пограничным переходам в Израиль.

Израиль
