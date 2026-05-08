08 мая 2026
последняя новость: 12:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

На крыше школы в Западной Галилее обнаружен БПЛА

Полиция
Галилея
время публикации: 08 мая 2026 г., 11:41 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 12:14
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила, что на крыше школы в районе Западной Галилеи был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и ущерба нет.

На место прибыли полицейские и саперы. Школа была эвакуирована. Специалисты приступили к нейтрализации и вывозу БПЛА.

Полиция призвала граждан соблюдать указания сил безопасности и сообщать о любых подозрительных предметах или необычных происшествиях по телефону 100.

В сообщении полиции не сказано прямо, что речь о БПЛА "Хизбаллы". Но, по всей видимости, речь идет о беспилотнике, запущенном из Ливана.

Израиль
