На крыше школы в Западной Галилее обнаружен БПЛА

Полиция сообщила, что на крыше школы в районе Западной Галилеи был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и ущерба нет.

На место прибыли полицейские и саперы. Школа была эвакуирована. Специалисты приступили к нейтрализации и вывозу БПЛА.

Полиция призвала граждан соблюдать указания сил безопасности и сообщать о любых подозрительных предметах или необычных происшествиях по телефону 100.

В сообщении полиции не сказано прямо, что речь о БПЛА "Хизбаллы". Но, по всей видимости, речь идет о беспилотнике, запущенном из Ливана.