Суд не признал форсмажор. "Аркия" заплатит пассажирам 460 тысяч шекелей за полдня задержки

Мировой суд Бат-Яма обязал израильскую авиакомпанию "Аркия" выплатить компенсацию 115 пассажирам рейса, вылетевшего из Марракеша в Тель-Авив в 2022 году с задержкой на полдня.

Причиной задержки стала техническая неисправность – отсоединился тормозной вентилятор колеса.

Истцы требовали установленную законом компенсацию в размере 2120 шекелей на каждого, штрафные санкции в размере 1880 шекелей и возмещение морального ущерба в размере 1000 шекелей на пассажира.

"Аркия", в свою очередь, настаивала на том, что пассажиры не имеют права на компенсацию, поскольку компания вправе воспользоваться защитой, предусмотренной статьёй 6(д)(1) Закона об авиауслугах – так называемой "форс-мажорной оговоркой".

По утверждению перевозчика, рейс был задержан вследствие исключительных обстоятельств, находившихся вне ее контроля, а сама она своевременно уведомила пассажиров о задержке и предоставила им полный пакет услуг – размещение в гостинице, питание и напитки.

Суд отклонил отсылку к форс-мажорной оговорке, постановив, что "законодатель не определил, какие именно обстоятельства являются исключительными и находящимися вне контроля авиаперевозчика", и что "эксплуатация воздушных судов неизбежно сопряжена с износом и неисправностями, которые авиакомпании обязаны предвидеть и к которым должны быть готовы".

Суд признал, что речь идет о нечастой технической неисправности, однако указал, что "одной лишь редкости дефекта недостаточно для освобождения от ответственности".

Поскольку авиакомпания не доказала, что ее представители предприняли все меры для предотвращения задержки, суд пришел к выводу, что она не выполнила возложенного на нее бремени доказывания права на освобождение от ответственности.

Итоговая компенсация составила 460 000 шекелей – по 4 000 шекелей на каждого из 115 пассажиров, плюс судебные расходы и гонорар адвоката.