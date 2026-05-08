Бригада "Негев" завершила очередную миссию в Газе

ЦАХАЛ сообщил, что резервисты 12-й бригады "Негев" завершили миссию на юге сектора Газы. В последние месяцы они занимались зачисткой района от террористической инфраструктуры ХАМАСа.

По данным армейской пресс-службы, военнослужащие вместе с бойцами инженерного спецподразделения "Яалом" уничтожили восемь туннелей общей протяженностью более 2,5 километра. Один из них был частью сети подземной инфраструктуры ХАМАСа в восточной части Рафиаха. Там находились боевики, которые были ликвидированы в ходе инженерных работ в туннеле.

Бригада "Негев" завершила свою седьмую ротацию с начала войны, ее в этом районе сменят силы бригады "Цанханим".