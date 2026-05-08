В "Шнайдере" спасли ребенка с пробитым шампуром легким

В детскую больницу "Шнайдер" в Петах-Тикве был доставлен пятилетний мальчик, получивший тяжелую травму накануне Лаг ба-Омера: ребенок ехал на машинке-каталке ("бимбе") с металлическим шампуром в руке, упал, и шампур вошел в грудную клетку, пробив легкое.

По сообщению больницы, мальчик поступил в приемное отделение в сознании, в стабильном состоянии и мог говорить, при этом шампур оставался в теле. Врачи особо отметили правильные действия родных, которые не стали извлекать шампур самостоятельно: это позволило избежать неконтролируемого кровотечения и провести операцию максимально безопасно. Сначала шампур укоротили, чтобы не допустить его смещения, затем ребенка направили на CT и срочно перевели в операционную.

Травма была особенно опасной: шампур вошел над ключицей, в зоне между шеей и грудной клеткой, рядом с крупными сосудами, включая подключичную вену. Операцию провели детские хирурги и специалисты по торакальной хирургии; из-за риска повреждения сосудов был также вызван сосудистый хирургический состав. В ходе малоинвазивной операции с использованием камеры в грудной клетке врачи установили, что шампур вошел в легкое, но повреждение оказалось относительно ограниченным; после подготовки доступа к сосудам через разрез на шее инородное тело было осторожно извлечено.

Сложной была и анестезия: из-за риска легочного кровотечения обычный наркоз был невозможен, поэтому врачи применили метод вентиляции только одного легкого. После операции мальчик был переведен в отделение детской реанимации, затем – в хирургическое отделение. В ближайшие дни его планируется выписать домой, сообщает пресс-служба больницы "Шнайдер".